Рубль достигнет 62-64 за доллар, это только вопрос времени - Локо-Банк

"Рубль продолжает показывать осторожную динамику, торгуясь чуть ниже 60 за доллар. Евро при этом стоит около отметки 70,85 руб. Пока цены на нефть находятся вблизи текущих уровней, у рубля сохраняются шансы задержать свое ослабление. Решение технического комитета ОПЕК+ вряд ли будет неожиданным, поэтому рост цен на нефть маловероятен, а вот разочароваться рынок может. В этом случае рубль очень быстро начнет снижаться. При такой ситуации нацвалюта достигнет 61 за доллар уже на этой неделе. Если же цены на нефть продолжат рост, то рубль сможет достигнуть 59-59,5 к доллару, но ненадолго. Давление со стороны других факторов, включая платежный баланс, слишком сильно, и в настоящее время нет причин сомневаться в постепенной и умеренной девальвации до конца года.

Рубль достигнет 62-64 за доллар, это только вопрос времени", - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин