Индекс ММВБ имеет шансы вырасти еще на 2-3% - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Индекс ММВБ преодолел краткосрочный понижательный тренд на уровне 1950 пунктов и теперь имеет шансы вырасти еще на 2-3%. На смену дивидендным отсечкам пришла отчетность за первое полугодие, которая будет влиять на котировки. "Сбербанк" может продолжить рост на хорошей отчетности, краткосрочно могут подрасти акции "Московской биржи". Аутсайдером будут акции "Алросы", авария на шахте будет тянуть котировки вниз. Снижение прибыли по итогам первого полугодия "Аэрофлотом" остановит рост котировок, рекомендуем закрывать "длинные" позиции по акциям компании", - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.