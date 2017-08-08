Евро может снизиться к 68,50 руб. в ближайшие несколько дней - FxPro

"Устойчивость нефти в последние дни позволяет ожидать возвращения рубля ниже 60 за доллар - в область 59,80, а вероятное развитие отката последнего на глобальном рынке Форекс способно закрепить на ближайшие дни пару EUR/USD ниже 1,18 с потенциальными целями на сегодня в районе 1,176 и отправить её по направлению к 1,16. Это открывает путь для снижения евро к 70,30 в течение дня и к 68,50 в ближайшие несколько дней", - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.