Нефть надеется на возобновление подъема - eToro

На рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но закрылся в "минусе".

На рынке не было значимых новостей, и внутридневные движения были скорее обусловлены техническими факторами. Трейдеры снова дают понять, что не готовы атаковать отметку 53. Точнее, не располагают соответствующими катализаторами. В краткосрочной перспективе рынок будет следить за новостями от экспортеров ОПЕК, которые обсудят уровень соблюдения договоренностей в рамках сделки. Велика вероятность, что производители попытаются поддержать застопорившийся рост котировок и постараются проявить максимально оптимистичный тон.

Не меньшее влияние на этой неделе окажут традиционные данные по американским запасам. Дальнейшее сокращение объемов запасов и добычи углеводородов способно вернуть цены к росту на открытии новых "лонгов" при появлении дальнейших свидетельств снижения активности сланцевых компаний США. В противном случае на сырьевых площадках усилятся сомнения в скорой ребалансировке рынка.

Несмотря на то, что в последние дни подъем Brent застопорился, шансы на возобновление "бычьего" хода сохраняются, о чем говорят покупки актива на просадках и сигналы о замедлении активности на сланцевых месторождениях в Штатах, отмечает специалист eToro.