Вновь не исключаем нейтрального открытия торгов акциями - Промсвязьбанк

"Сегодня мы видим признаки дальнейшего охлаждения на рынках. Данные по торговому балансу Китая за июль оказались неоднозначными: хотя положительное сальдо внешней торговли Поднебесной оказалось больше, чем ожидалось (46,7 млрд долл. против 46,1 млрд по консенсусу Рейтерс), динамика экспорта (+7,2% г/г) и импорта (+11% г/г) не дотянули до рыночных ожиданий. На этом фоне азиатские рынки акций торгуются с небольшим перевесом в сторону снижения, открытие европейских рынков грозит пройти в умеренно негативном ключе. Нет явных новостных поводов сегодня и для уверенного роста американских индексов. Поэтому, несмотря на то, что Brent удерживает верхнюю часть нашего текущего целевого диапазона 50-53 долл./барр., конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника мы оцениваем как слабо негативную для российского рынка. Российский фондовый рынок, тем не менее, смотрится неплохо. Индекс ММВБ смог вчера вернуться к отметке 1970 пунктов, несколько возросли оцени рынка к нефти, однако недооценка сохраняется, в то время как повода для ухудшения страновой премии нет. Сегодня вновь не исключаем нейтрального открытия торгов акциями, но склонны в течение дня ждать перехода к покупкам в "голубых фишках" и металлургическом секторе. По-прежнему смотрим на перспективы рынка в августе позитивно, рассчитывая увидеть движение индекса ММВБ к следующему сильному уровню сопротивления, расположенному, по нашему мнению, вблизи отметки 2050 пунктов", - отмечает руководитель направления Анализ отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.