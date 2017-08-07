Мягкая погода привела к снижению цен на природный газ до пятимесячного минимума - Julius Baer

Цены на природный газ в Северной Америке упали до пятимесячного минимума в прошлую пятницу после того, как свежие прогнозы погоды пообещали более мягкую, чем обычно, температуру в ближайшие дни, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Работающие на природном газе электростанции обеспечивают дополнительную электроэнергию для кондиционирования воздуха в ходе жарких летних месяцев, в результате этого прогнозы погоды в большой степени определяют краткосрочную волатильность цен на природный газ. Помимо новостей о погоде, фундаментальные факторы остаются хорошо сбалансированными. Запасы природного газа находятся на достаточных уровнях, и последние тенденции не показывают ни перенасыщенности, ни нехватки предложения на рынке. Обеспокоенность по поводу возможной нехватки предложения на фоне сильного роста экспорта и медленного роста производства снижается. В отличие от рынка нефти, активность по бурению новых скважин на месторождениях сланцевого газа пока что росла низкими темпами, но уже можно наблюдать признаки увеличения производства. Производство природного газа должно в дальнейшем вырасти на фоне ажиотажа по производству сланцевой нефти, с дополнительной поддержкой благодаря решению проблем с транспортировкой газа по трубопроводам.

"Таким образом, если отбросить погодные риски, цены на природный газ должны оставаться в боковом коридоре в основном на уровне ниже 3 долл. США за миллион БТЕ, что подкрепляет нашу нейтральную позицию, - указывает эксперт. - Пониженные цены на газ в последние недели представляли собой существенный негативный фактор для организаций, занимающихся бурением скважин для добычи природного газа, и стоимость их акций претерпела значительные снижения".