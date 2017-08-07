Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 1960 пунктов, индекс РТС — до 1018,7 - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок начал неделю в "зеленой зоне" на фоне подорожания бумаг банков и металлургов под влиянием новых максимумов по Dow 30. К 17:42 мск индекс ММВБ повышался до 1968,74 (+0,78%), индекс РТС рос до 1033,61 (+0,67%). Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 1960 пунктов, индекс РТС — до 1018,7 при 1%-ом падении курса рубля под воздействием цен на нефть", – обращает внимание директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.