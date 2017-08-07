Российскому рынку акций пока будет сложно развивать текущий подъем - InstaForex

"Пока нефть остается под давлением, российскому рынку акций будет сложно развивать текущий подъем, а понижательные риски будут сохраняться. Brent не смогла укрепиться на известиях о забастовке на крупном месторождении Ливии. Однако если до завершения российских торгов актив сумеет отвоевать уровень $52, позиции отечественных "бенчмарков" могут укрепиться", – полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.