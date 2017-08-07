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07 августа 2017 года 17:15
Доллару не хватает решимости - eToro
"В понедельник американская валюта "затаилась", не сумев продолжить пятничное ралли, спровоцированное сильными показателями рынка труда и позитивными комментариями Г. Кона на тему налоговой реформы. Доллар торгуется с небольшим нисходящим уклоном против евро, который, впрочем, испытывает трудности с возвращением выше уровня 1,18. В целом USD пока удается сохранить основные позиции, "завоеванные" в конце минувшей недели. Но сохранение "бычьего" настроя явно находится под угрозой. Рынок по-прежнему сильно сомневается в том, что до конца года Федрезерв решится на еще одно повышение ставки из-за отсутствия инфляционного давления. Пока не произойдет ощутимых изменений в ожидания игроков, потенциал укрепления доллара будет оставаться ограниченным, а понижательные риски высокими. В краткосрочной перспективе усилить давление на американскую валюту могут выступления двоих представителей ФРС США в лице Булларда и Кашкари, которые известны своей "голубиной" позицией. Если из их уст прозвучат осторожные и тем более "мягкие" комментарии на тему инфляции или перспектив монетарной политики, игроки воспользуются ситуацией как возможностью для входа с новыми покупками единой валюты. На прошлой неделе пара EUR/USD "проколола" уровень 1,19. Нарушение целостности этого психологического барьера, с технической точки зрения, говорит о серьезности намерения "быков" по евро, которые готовы возобновить активность при первой удобной возможности. В более широкой перспективе риски для доллара будут ограниченными, пока котировки находятся ниже уровня 1,1830", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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07 августа 2017 года 18:22
Цены на природный газ в Северной Америке упали до пятимесячного минимума в прошлую пятницу после того, как свежие прогнозы погоды пообещали более мягкую, чем обычно, температуру в ближайшие дни, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Работающие на природном газе... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:07
В начале осени цены на нефть предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов находятся вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут встречи членов ОПЕК, на которой они планируют обсудить, почему не все страны строго придерживаются договорённостей по сокращению добычи, комментирует аналитик... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:26
Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года - "Открытие Брокер"
На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:42
"В первой половине недели рубль, вероятно, продолжит получать локальную поддержку от спроса на ОФЗ, в то время как дивидендный сезон близится к завершению. При этом нефть сегодня с утра продолжает торговаться выше отметки 52 долл./барр. по Brent, что выступает в поддержку российской валюты.... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:17
"Нефть сохраняет шансы на рост. Текущая неделя обещает стать весьма насыщенной для нефтяного рынка с точки зрения информационных потоков. Сегодня стартует заседание технического комитета ОПЕК+ под председательством РФ и Кувейта, на котором участники сделки будут рассматривать причины отклонения... читать дальше
.07 августа 2017 года 10:44
"Нефть на сегодняшнее утро торгуется по 52,2 долл./баррель в ожидании технической встречи ОПЕК+ (сегодня-завтра). Из новостей отметим данные по числу буровых в США, которые за неделю сократились на единицу – до 765 шт. Также появились новости о приостановке добычи на месторождении Шарара (ок. 200... читать дальше
.07 августа 2017 года 10:23
"Мировые рынки по-прежнему испытывают недостаток сильных драйверов для роста, хотя настроения на рынках остаются «бычьими», - указывает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Определенную поддержку рынкам в начале недели оказывает пятничная статистика по рынку труда в США, обеспечившая... читать дальше
.07 августа 2017 года 10:13
"Пятничная статистика рынка труда США оказалась той хорошей новостью, которой так не хватало доллару последнее время. В моменте индекс доллара прибавлял более 1% процента, завершив торги пятницы серьёзным отскоком. Текущие данные представляют собой важный и весьма надёжный индикатор здоровья... читать дальше
.07 августа 2017 года 09:46
Котировки Brent показали умеренный подъем на торгах пятницы. По итогам недели цена осталась практически без изменений, хотя общая динамика носила противоречивый и волатильный характер. Подъем ограничился уровнем 52,50, преградившим путь к заветной отметке 53, констатирует региональный директор... читать дальше
.07 августа 2017 года 09:34
Фондовые индексы США выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Нефть дешевеет в понедельник в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби. читать дальше
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