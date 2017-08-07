Сохраняем умеренно позитивный взгляд на рынок российских облигаций - УК "Альфа-Капитал"

"Прошлая неделя была довольно спокойной на рынке рублевого долга, что вполне закономерно для летнего периода. Спокойствие нарушили данные по инфляции, которая оказалась значительно ниже ожиданий. Год к году цены выросли всего на 3,9%, а базовый показатель и того меньше – на 3,3%. На этом фоне мы наблюдали резкий спрос на ОФЗ, доходность по которым опустилась в "длинном конце кривой" с 8,0 до 7,9%. После таких данных по инфляции у ЦБ РФ будет существенно меньше аргументов против снижения ставки на сентябрьском заседании и, возможно, в ходе остальных заседаний до конца года. Корпоративные же рублевые бумаги не показали какой-то внятной динамики, цены остались примерно на тех же уровнях, что и неделей ранее. Расширение кредитных спредов полностью нивелировало позитивный эффект от хороших данных по инфляции. В этих условиях мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на рынок российских облигаций. В долларовых портфелях на прошлой неделе мы сократили часть позиций в более "коротких" выпусках VEB-20 и GTLK-21, взамен увеличив позицию в бумагах банков "первого эшелона": Sberbank-22, VTB-22, VTB-perp, а также включили несколько облигаций, кредитные спреды которых имеют потенциал к снижению, – Evraz-22, Domodedovo-21 и HomeCrеdit-21. В рублевом корпоративном сегменте по-прежнему стоит отметить недооцененные облигации "Роснефти", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.