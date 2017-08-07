Индекс ММВБ может подняться до 2000 пунктов - "Открытие Брокер"

Российский рынок может завершить день в "плюсе" и продолжить своё восхождение до 2000 пунктов по ММВБ на фоне потери остроты восприятия дипломатического кризиса между Москвой и Вашингтоном. Во всяком случае, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции "Сбербанка" часто выступают в качестве индикатора изменения отношения нерезидентов к российским активам.