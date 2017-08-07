Сегодня у рынка акций есть шансы закончить торги на положительной территории - ИК "Фридом-Финанс"

"Сегодня у рынка есть шансы закончить торги на положительной территории, - утверждает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Несмотря на снижение нефтяных котировок с уровней пятничного закрытия более чем на 1% по Brent, российский фондовый рынок торгуется на положительной территории. Позитива не добавляет ситуация в Европе, где основные индексы торгуются разнонаправленно. Между тем индекс ММВБ прибавил 0,7%, достигнув 1967 пунктов, а индекс РТС подрос на 0,1%, удерживая позиции в районе 1028 пунктов. Лидерами торгов выступают акции Мечела и «префы» Башнефти, рост которых превышает 2%. Хуже рынка торгуются Алроса и НМТП, теряющие 2,1% и 1,8% соответственно".

Российский рубль не смог противостоять давлению внешних факторов. На фоне падения цен на нефть доллар в начале дня смог подняться на 0,5%, вновь преодолев отметку 60 рублей, курс евро повысился на 0,8%, до 71,2 рубля. Основная валютная пара EUR/USD продолжает восходящую динамику, прибавив 0,3% и преодолев отметку 1,18. С учетом ситуации на рынке энергоносителей, давление на российские активы в ближайшие часы может нарастать, предупреждает Г. Ващенко, в результате чего основные индексы уйдут на отрицательную территорию, а рубль продолжит снижение. Однако нельзя исключать и разворота нефтяных котировок вверх. Дело в том, что приближение публикации статистики по запасам углеводородов в США будет стимулировать закрытие «шортов» и новую попытку нефти марки Brent закрепиться выше $52 за баррель, что, в свою очередь, поддержит российских «быков» и позволит завершить торги на положительной территории.