Raiffeisenbank снизил рейтинг GDR Х5 до "держать" после переоценки сектора

Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций анализируемых продовольственных ритейлеров, говорится в обзоре аналитика банка Натальи Колупаевой.

По итогам переоценки и с учетом текущих рыночных цен для GDR Х5 была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

Кроме того, рекомендация "держать" была подтверждена для GDR "Ленты" и "О'Кей", а также для "Дикси групп" (MOEX: DIXY).

Только для GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) была сохранена рекомендация "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит - 43,0 (текущая цена - 36,2), рекомендация - покупать; держать;

Прогнозная цена Х5 - 45,0 (текущая цена - 40,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Лента - 7,0 (текущая цена - 6,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена О'Кей - 2,2 (текущая цена - 2,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Дикси (для акций; цены в рублях) - 240,0 (текущая цена - 235,2), рекомендация - держать.