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07 августа 2017 года 14:07
В начале осени цены на нефть предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов находятся вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут встречи членов ОПЕК, на которой они планируют обсудить, почему не все страны строго придерживаются договорённостей по сокращению добычи, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 7 августа в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 52,04 доллара за баррель. Это всего на 70 центов ниже максимального уровня за последний месяц. Американский эталон WTI находился в районе 49,24, в шаге от технически и психологически важной отметки 50,00. Двухдневная встреча в Абу-Даби под председательством Кувейта и России началась в понедельник 7 августа. Ожидается, что все крупные игроки подтвердят свою приверженность плану по сокращению добычи. Новостной фон вокруг рынка нефти сейчас сложился, по мнению эксперта, неплохой. После того, как за последний квартал запасы в США снизились на 24 миллиона баррелей, разговоры о неэффективности плана ОПЕК+ поутихли. Есть определённое перевыполнение квот по добыче со стороны некоторых его участников, но ничего критичного и угрожающего основной цели пока нет. Добыча ОПЕК за последний месяц выросла на 200 тысяч баррелей в сутки, но это поглощается сезонными факторами. "Если по итогам встречи в Абу-Даби участники снова подтвердят намерения придерживаться плана по сокращению добычи, это создаст мощную поддержку в области 48-50 долларов за баррель Brent, и котировки закрепятся в области 48-55 долларов до второй половины сентября, - прогнозирует В. Полховский. - В начале осени мы уже начнем получать качественные данные по динамике запасов в странах Азии и ОСЭР эти летом, а также по темпам роста мирового спроса в 2017 году, что наверняка поддержит цены, и они предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель".
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