Курс рубля (60 руб./долл.) относительно цены нефти ($52/барр. Brent) находится на справедливых уровнях - Банк "Санкт-Петербург"

"Курс рубля (60 руб./долл.) относительно цены нефти ($52/барр. по марке Brent) находится на справедливых относительно нашей модели платежного баланса уровнях. Риски превышения отметки

61 руб./долл. – верхняя граница полуторамесячного диапазона – могут реализоваться в случае резкого ухудшения ситуации, прежде всего, на внешних рынках (рост геополитической напряженности, коррекции на американском фондовом рынке и т.п.). Внутренние риск-факторы связаны, прежде всего, с сезонной слабостью текущего счета (который выправится в четвертом квартале) и ростом покупок валюты для Минфина, а также напряженностью в банковском секторе", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".