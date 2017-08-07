Краткосрочный ориентир по паре RUB/USD 59-60.5 - "Нордеа Банк"

"В предстоящую неделю рубль имеет определенные шансы на укрепление в связи с действием следующих факторов: вероятным появлением позитивных сигналов для рынка нефти по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ 7-8 августа, постепенным завершением периода обратных конверсий дивидендных выплат, возможным повышением спроса нерезидентов на ОФЗ до вероятного снижения ставки ЦБ в сентябре. Краткосрочный ориентир по паре RUB/USD 59-60.5", - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.