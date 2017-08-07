В текущих условиях наиболее вероятно продолжение роста на рынке ОФЗ - ING Bank

Относительная стабильность рубля и цен на нефть вкупе с исключительно положительными данными по инфляции за июль обеспечили рынку ОФЗ уверенный рост по итогам пятницы: доходности потеряли около 2-4 базисных пунктов в коротких выпусках и 5-9 базисных пунктов в средних и длинных бумагах, говорится в обзоре ING Bank.

"Основной спрос обеспечивали нерезиденты в свете достижения ЦБ таргета по инфляции в 4% и, как следствие, резко улучшившихся перспективах снижения ставок ЦБ уже в сентябре. В текущих условиях наиболее вероятно продолжение роста на рынке ОФЗ", - пишут эксперты.