Если нефти удастся преодолеть отметку $54, то рубль получит возможность развить коррекционный рост - TeleTrade

"Устойчивая динамика рынка нефти особенно важна, так как в ближайшие дни игроки будут сосредоточены на итогах встречи ОПЕК в Абу-Даби, где участники венского соглашения постараются выработать меры по более жесткому соблюдению квот. Позитивные новости в ходе этой встречи могут подтолкнуть нефть марки Brent к достижению уровня $54 за баррель. Именно через этот рубеж проходит семимесячная линия сопротивления нисходящего тренда, и если ценам удастся преодолеть эту отметку, то рубль получит возможность развить коррекционный рост. Для смены локальной картины по доллару США необходимо прохождение зоны 59,50-59,55 руб. вниз, евро уже сейчас находится у уровня 70,50 руб., где проходит краткосрочный тренд на повышение. Уход за эту отметку активирует коррекцию к уровням 69,60 и 68 руб., где находятся следующие уровни поддержки", – указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.