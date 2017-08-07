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07 августа 2017 года 11:22
Рубль будет медленно двигаться к отметке в 61 за доллар - РосЕвроБанк
"Начало недели для рубля прошло достаточно нейтрально. Российская валюта незначительно снижается к доллару и евро на фоне падающих цен на нефть, - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. - Тем не менее, ослабление рубля минимально, он лишь немного ниже 60 за доллар, а нефть стоит выше $52 за баррель Brent. Фактически, мы наблюдаем некоторую консолидацию в районе 60 за доллар, но она не будет долгой. Факторов для укрепления нет, если не брать в расчет нефть, поэтому достижение 61 за доллар в ближайшее время более чем реально. Кроме того, ухудшает негативный фон заявление Госдепа об ответе на дипломатические меры Москвы. Хотя пока рынки на это заявление никак не отреагировали, все будет зависеть от дальнейших шагов Вашингтона. Основной же фактор давления на рубль является макроэкономическим и фундаментальным, трейдеры могут его игнорировать, особенно при условии все еще сохраняющегося притока капитала, но рано или поздно рубль все равно упадет ниже. Судя по всему, уровни 62-64 к доллару будут достигнуты в начале осени. Пока же рубль будет медленно двигаться к отметке в 61 за американскую валюту, хотя есть вероятность очередного прорыва уровней 60 на фоне укрепления, но оно не будет долгим и устойчивым".
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07 августа 2017 года 18:22
Цены на природный газ в Северной Америке упали до пятимесячного минимума в прошлую пятницу после того, как свежие прогнозы погоды пообещали более мягкую, чем обычно, температуру в ближайшие дни, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Работающие на природном газе... читать дальше
.07 августа 2017 года 17:15
"В понедельник американская валюта "затаилась", не сумев продолжить пятничное ралли, спровоцированное сильными показателями рынка труда и позитивными комментариями Г. Кона на тему налоговой реформы. Доллар торгуется с небольшим нисходящим уклоном против евро, который, впрочем, испытывает трудности... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:07
В начале осени цены на нефть предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов находятся вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут встречи членов ОПЕК, на которой они планируют обсудить, почему не все страны строго придерживаются договорённостей по сокращению добычи, комментирует аналитик... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:26
Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года - "Открытие Брокер"
На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:42
"В первой половине недели рубль, вероятно, продолжит получать локальную поддержку от спроса на ОФЗ, в то время как дивидендный сезон близится к завершению. При этом нефть сегодня с утра продолжает торговаться выше отметки 52 долл./барр. по Brent, что выступает в поддержку российской валюты.... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:17
"Нефть сохраняет шансы на рост. Текущая неделя обещает стать весьма насыщенной для нефтяного рынка с точки зрения информационных потоков. Сегодня стартует заседание технического комитета ОПЕК+ под председательством РФ и Кувейта, на котором участники сделки будут рассматривать причины отклонения... читать дальше
.07 августа 2017 года 10:44
"Нефть на сегодняшнее утро торгуется по 52,2 долл./баррель в ожидании технической встречи ОПЕК+ (сегодня-завтра). Из новостей отметим данные по числу буровых в США, которые за неделю сократились на единицу – до 765 шт. Также появились новости о приостановке добычи на месторождении Шарара (ок. 200... читать дальше
.07 августа 2017 года 10:23
"Мировые рынки по-прежнему испытывают недостаток сильных драйверов для роста, хотя настроения на рынках остаются «бычьими», - указывает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Определенную поддержку рынкам в начале недели оказывает пятничная статистика по рынку труда в США, обеспечившая... читать дальше
.07 августа 2017 года 10:13
"Пятничная статистика рынка труда США оказалась той хорошей новостью, которой так не хватало доллару последнее время. В моменте индекс доллара прибавлял более 1% процента, завершив торги пятницы серьёзным отскоком. Текущие данные представляют собой важный и весьма надёжный индикатор здоровья... читать дальше
.07 августа 2017 года 09:46
Котировки Brent показали умеренный подъем на торгах пятницы. По итогам недели цена осталась практически без изменений, хотя общая динамика носила противоречивый и волатильный характер. Подъем ограничился уровнем 52,50, преградившим путь к заветной отметке 53, констатирует региональный директор... читать дальше
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