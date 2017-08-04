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04 августа 2017 года 18:18
Вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 59,5-60,5 руб. - Бинбанк
"С одной стороны, ожидание публикации данных по инфляции в США будет препятствовать укреплению валют стран с формирующимися рынками, в том числе и рубля. С другой, нормализация монетарной политики ведущими ЦБ мира все равно будет постепенной, а цены на нефть останутся выше уровня 50 долл./барр., поэтому заметного ослабления российской валюты также ждать не стоит. Сильные данные по американскому рынку труда компенсировали влияние замедления роста деловой активности в секторе услуг США, что несколько ослабило позиции многих валют стран с формирующимися рынками в пятницу. На следующей неделе повышенное внимание будет уделено рынку нефти: ожидаются публикация отчета ОПЕК, а также встреча технического комитета по мониторингу выполнения соглашения между странами ОПЕК+. Также в пятницу будут опубликованы данные об инфляции в США, которая, по прогнозам аналитиков, приблизилась к цели ФРС США. На стороне рубля достаточно благоприятная ситуация на нефтяном рынке, стабилизация геополитических рисков и сохранение ожиданий по постепенной (а не ускоренной) нормализации монетарной политики ведущими ЦБ мира. Факторами неопределенности является действие сезонных факторов, и, вероятно, на валютном рынке пока не сформируется выраженный тренд, и курс доллара будет находиться в коридоре 59,5-60,5 руб./доллар", - полагает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.
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04 августа 2017 года 17:33
Участники нефтяного рынка заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе - Бинбанк
"Окончание недели характеризуется достаточно слабым новостным фоном, котировки Brent корректируются до уровней близких к 52$. Участники нефтяного рынка снова заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе. Мы, в свою очередь, не ожидаем существенной... читать дальше
.04 августа 2017 года 16:51
"После серии неудач американская валюта позволила себе "выдохнуть с облегчением" – статистика по рынку труда не только не разочаровала, но и порадовала. В ответ на сильные данные доллар "взмыл" вверх против большинства валют, хотя после первоначальной реакции подъем уже застопорился, и котировки... читать дальше
.04 августа 2017 года 11:16
Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
"Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent. Ситуация на рынке по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая. Факторы, которые позволили продемонстрировать ценам накануне восходящее движение и... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:50
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчера к вечеру волатильность рынков стала снижаться в ожидании важных данных рынка труда США, и теперь до публикации статистики вряд ли стоит ожидать сильных движений. Последние годы влияние этих данных на рынок снизилось, однако... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:35
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:02
"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:58
"Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель. читать дальше
.03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
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