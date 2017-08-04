В краткосрочной перспективе "быки" по USD могут продолжить доминировать - eToro

"После серии неудач американская валюта позволила себе "выдохнуть с облегчением" – статистика по рынку труда не только не разочаровала, но и порадовала. В ответ на сильные данные доллар "взмыл" вверх против большинства валют, хотя после первоначальной реакции подъем уже застопорился, и котировки начали развивать коррекцию. Факт улучшения инфляции на зарплатном уровне не смог оставить доллар равнодушным и поддержал спрос на валюту. Но большие сомнения вызывают перспективы поддержания этого интереса со стороны сегодняшнего релиза. Фундаментально у доллара сейчас больше предпосылок к снижению. В способности администрации Трампа претворить в жизнь обещанные экономические преобразования не разочаровался разве что ленивый. При этом Вашингтон продолжает бросать все усилия на внешнеполитический фронт, "раздавая" санкции ряду стран. А экономика чувствует себя не лучшим образом. И все это на фоне снижения уверенности самого Федрезерва в необходимости еще одного повышения ставки в этом году. При такой картине потенциал внятного и устойчивого восстановления доллара видится ограниченным. В краткосрочной перспективе "быки" по USD могут продолжить доминировать, но в случае с евро (как минимум) текущая коррекция может стать очередной возможностью для входа с новыми покупками", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.