Для российского рынка акций пока особых перемен нет - "Открытие Брокер"

"К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом "минусе" на низких объёмах. Безработица в США упала до 4,3% с 4,4% в июне. Кроме того, в июле экономика США создала 209 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 180 тыс. Цифры за июнь были пересмотрены в сторону увеличения до 231 тыс. с 222 тыс. С другой стороны, результат за май был снижен до 145 тыс. с 152 тыс. Торговый дефицит США в июне сократился на 5,9% - до $43,6 млрд. Экспорт вырос на 1,2%, а импорт сократился на 0,2%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара демонстрировал рост на 0,3% до 93,0. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Сырьевые валюты теряли до 0,3%. Между тем нефть даже сократила свои потери, а рубль демонстрировал стабильность. Американские данные оказались довольно сильными, что поддерживает идею "ястребов" из ФРС о необходимости постепенного свёртывания сверхмягкой денежной политики. Для российского рынка пока особых перемен нет, так как главной темой для него является не ставка ФРС, а дипломатический кризис между Москвой и Вашингтоном. Специальный прокурор США Р. Мюллер собрал большое жюри для разбирательства вмешательства РФ в выборы президента 2016 года", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.