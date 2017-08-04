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04 августа 2017 года 16:21
Для российского рынка акций пока особых перемен нет - "Открытие Брокер"
"К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом "минусе" на низких объёмах. Безработица в США упала до 4,3% с 4,4% в июне. Кроме того, в июле экономика США создала 209 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 180 тыс. Цифры за июнь были пересмотрены в сторону увеличения до 231 тыс. с 222 тыс. С другой стороны, результат за май был снижен до 145 тыс. с 152 тыс. Торговый дефицит США в июне сократился на 5,9% - до $43,6 млрд. Экспорт вырос на 1,2%, а импорт сократился на 0,2%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара демонстрировал рост на 0,3% до 93,0. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Сырьевые валюты теряли до 0,3%. Между тем нефть даже сократила свои потери, а рубль демонстрировал стабильность. Американские данные оказались довольно сильными, что поддерживает идею "ястребов" из ФРС о необходимости постепенного свёртывания сверхмягкой денежной политики. Для российского рынка пока особых перемен нет, так как главной темой для него является не ставка ФРС, а дипломатический кризис между Москвой и Вашингтоном. Специальный прокурор США Р. Мюллер собрал большое жюри для разбирательства вмешательства РФ в выборы президента 2016 года", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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04 августа 2017 года 17:33
Участники нефтяного рынка заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе - Бинбанк
"Окончание недели характеризуется достаточно слабым новостным фоном, котировки Brent корректируются до уровней близких к 52$. Участники нефтяного рынка снова заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе. Мы, в свою очередь, не ожидаем существенной... читать дальше
.04 августа 2017 года 16:51
"После серии неудач американская валюта позволила себе "выдохнуть с облегчением" – статистика по рынку труда не только не разочаровала, но и порадовала. В ответ на сильные данные доллар "взмыл" вверх против большинства валют, хотя после первоначальной реакции подъем уже застопорился, и котировки... читать дальше
.04 августа 2017 года 11:16
Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
"Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent. Ситуация на рынке по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая. Факторы, которые позволили продемонстрировать ценам накануне восходящее движение и... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:50
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчера к вечеру волатильность рынков стала снижаться в ожидании важных данных рынка труда США, и теперь до публикации статистики вряд ли стоит ожидать сильных движений. Последние годы влияние этих данных на рынок снизилось, однако... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:35
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:02
"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:58
"Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель. читать дальше
.03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
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