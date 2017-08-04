Фондовые индексы вряд ли изменят свое направление во второй половине дня - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (15:30 мск). Российские фондовые индексы сегодня снижаются, изменение тренда к завершению сессии маловероятно", - полагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.