.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фондовые индексы вряд ли изменят свое направление во второй половине дня - ИК Еврофинансы
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
04 августа 2017 года 14:48

Фондовые индексы вряд ли изменят свое направление во второй половине дня - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (15:30 мск). Российские фондовые индексы сегодня снижаются, изменение тренда к завершению сессии маловероятно", - полагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.

Опубликовано: /ИК Еврофинансы/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
04 августа 2017 года 11:16
Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
"Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent. Ситуация на рынке по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая. Факторы, которые позволили продемонстрировать ценам накануне восходящее движение и...    читать дальше
.
04 августа 2017 года 10:50
Доллару поможет только высокая занятость в США - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчера к вечеру волатильность рынков стала снижаться в ожидании важных данных рынка труда США, и теперь до публикации статистики вряд ли стоит ожидать сильных движений. Последние годы влияние этих данных на рынок снизилось, однако...    читать дальше
.
04 августа 2017 года 10:35
Все продают доллар, но разворот может начаться уже сегодня - ИК «Норд-Капитал»
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти...    читать дальше
.
04 августа 2017 года 10:02
Нефть движется к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена...    читать дальше
.
04 августа 2017 года 09:58
Европейские валюты могут заметно прибавить в весе - eToro
"Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за...    читать дальше
.
04 августа 2017 года 09:11
Нефть завершает неделю в минусе
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель.    читать дальше
.
03 августа 2017 года 18:11
Во втором полугодии ожидаем нефть в среднем на уровне 53 долл./барр. - Промсвязьбанк
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка...    читать дальше
.
03 августа 2017 года 17:19
Рынок золота стал немного более прозрачным - Julius Baer
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то...    читать дальше
.
03 августа 2017 года 10:40
Актуальным на текущий момент диапазоном для Brent являются 50-53 доллара/баррель - Промсвязьбанк
"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150...    читать дальше
.
03 августа 2017 года 10:09
Цели роста в паре евро/доллар ограничены уровнем 1,20 - Алор Брокер
"Пара евро/доллар достигла вчера новых локальных максимумов на 1,19. На наш взгляд, цели роста в паре ограничены уровнем 1,20, и текущую ситуацию следует рассматривать для формирования "коротких" позиций по евро в рамках коррекции с целями 1,16-1,15", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.