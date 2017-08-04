На валютном рынке сохранятся текущие тренды - "Аналитика Онлайн"

"Сегодня основное внимание всех инвесторов в мире будет приковано к отчету по занятости в Соединенных Штатах Америки. Американский доллар в последние несколько месяцев потерял свои позиции по отношению к большинству мировых валют. Растет он только против российского рубля. Некоторые участники рынка связывают сегодняшнюю статистику с возможным разворотом на международном валютном рынке. Ожидается, что доллар начнет расти против большинства мировых валют. Однако мы пока не склонны разделять такой оптимизм. Скорее всего, установившийся тренд на Форекс будет сохраняться. Также сохранятся те тренды, которые сейчас наблюдаются на российском валютном рынке. Мы по-прежнему считаем, что курс доллара способен в августе достигнуть 62-63 рубля, а евро мы ждем на уровнях 73-75 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.