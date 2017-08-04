Торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль накануне укрепился к доллару в рамках коррекции, торги в пятницу утром проходят в относительно комфортном диапазоне 60,25-60,45 руб./долл. Фактор американских санкций уже заложен в текущий курс, поэтому не учитывается рынком, а завершение сезона выплаты дивидендов оказывает российской валюте дополнительную поддержку, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Между тем, цены на нефть начали снижение в условиях наращивания добычи в США до 9,43 млн баррелей в сутки, а также увеличения экспорта странами ОПЕК (в первую очередь это относится к Нигерии). Позитивный момент – сохранение высокого спроса на топливо. Рублевая уверенность во многом базируется на текущей слабости доллара, вызванной политической неопределенностью в США, а также слабыми статистическими данными, которые свидетельствуют о проблемах первой экономики мира. Сегодня важно проследить за публикацией американской трудовой статистики. Активизация покупок валюты со стороны Минфина России существенно не повлияла на валютный рынок. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл.".