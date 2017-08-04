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04 августа 2017 года 11:59
Рост объема покупок Минфином РФ валюты в августе, скорее всего, "поможет" рублю снизиться до 63-65 руб./$1 - ГПБ
Увеличение объема покупок валюты Минфином РФ на открытом рынке до 47,6 млрд рублей в августе с 0,1 млрд рублей в июле, скорее всего, будет удерживать рубль в диапазоне 63-65 руб./$1, считает экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) Дмитрий Долгин. Как отмечается в обзоре банка, ослабление курса рубля до настоящего момента происходило без участия Минфина РФ, поскольку в июле объем его интервенций был минимальным (0,1 млрд рублей). По мнению Д.Долгина, возврат объема интервенций в августе к июньскому уровню дополнительно смещает баланс рисков для рубля в сторону ослабления. "Хотя объем интервенций в 48 млрд рублей ниже среднемесячного значения за февраль-март, важно помнить, что теперь они будут проводиться в условиях значительно меньшей поддержки рубля со стороны платежного баланса. Во-первых, профицит текущего счета в $23 млрд в первом квартале текущего года сменился дефицитом в минус $0,3 млрд во втором квартале, который может расшириться до минус $7 млрд в третьем квартале на фоне сезонности и устойчивого роста импорта. Во-вторых, капитальный счет также в зоне риска из-за недавнего ухудшения внешнеполитической риторики и роста нервозности в мире относительно долгового рынка EM как класса активов. В итоге мы рассматриваем рост интервенций Минфина как фактор поддержки наших ожиданий ухода курса в диапазон 63-65 руб./$1 в третьем квартале", - говорится в обзоре. В то же время аналитики Альфа-банка считают, что покупки валюты Минфином РФ на открытом рынке будут носить для курса рубля нейтральный характер. "Минфин в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года планирует закупить валюты на 47,6 млрд рублей (2,1 млрд рублей, или $35 млн в сутки). В сравнении с предыдущим месяцем ведомство сильно увеличило свои покупки (в июле они составили всего 74,3 млн рублей), однако мы считаем, что такая сумма не окажет влияния на курс рубля, так как пока на него все еще влияет геополитическая напряженность между Россией и США", - пишут эксперты Альфа-банка в обзоре.
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