Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"

"Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent. Ситуация на рынке по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая. Факторы, которые позволили продемонстрировать ценам накануне восходящее движение и частично возродить оптимизм, подрываются статистикой по возросшей добыче. Как уже было отмечено в предыдущих обзорах предварительные данные указали на то, что ОПЕК по итогам июля вышел на максимумы года, нарастив производство до 33 mn bbl/d. Одновременно добыча в США сохраняет позитивный импульс. На фоне этого спекуляции на тему слабой эффективности решения ОПЕК+ вновь набирают оборот. Тем не менее, мы остаемся при мнении, что сезонная статистика о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов продолжит оказывать поддержку нефтяным ценам, которые в среднесрочном периоде сохранят уровни $49.5-54. Сегодня в фокусе площадок данные по рынку труда и числу буровых установок в США", - отмечает аналитик "Нордеа Банк" Денис Давыдов.