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04 августа 2017 года 11:26
Неделю рубль с большой вероятностью завершит чуть выше 60,5 за доллар - Локо-Банк
"В первые минуты торгов на Московской бирже в пятницу рубль незначительно изменяется к доллару и евро, хотя и продолжает падение. Цены на нефть упали до $51,85 за баррель Brent, и снижения нефтяных цен лишило рубль последней опоры. Более активного падения не происходит потому, что рынок пока не привык к рублю ниже 60 за доллар, поэтому после небольшой консолидации и, возможно, коррекции, снижение продолжится. Стоит также отметить, что фактор санкций уже учтен в курсе, поэтому дальнейшее ослабление рубля будет происходить на фоне давления со стороны платежного баланса, снижения интереса к рублевым активам. Кроме того, некоторые участники рынка попробуют отыграть значительно более интенсивные покупки валюты со стороны Минфина, хотя это вряд ли окажет серьезное влияние на рынок. Неделю рубль с большой вероятностью завершит чуть выше 60,5 за доллар, но уже на следующей неделе будут фиксироваться попытки тестирования отметки в 61 руб. за доллар и 72 по евро", - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
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04 августа 2017 года 11:16
Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
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.04 августа 2017 года 10:50
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчера к вечеру волатильность рынков стала снижаться в ожидании важных данных рынка труда США, и теперь до публикации статистики вряд ли стоит ожидать сильных движений. Последние годы влияние этих данных на рынок снизилось, однако... читать дальше
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.04 августа 2017 года 10:02
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.04 августа 2017 года 09:58
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.04 августа 2017 года 09:11
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель. читать дальше
.03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:40
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.03 августа 2017 года 10:09
"Пара евро/доллар достигла вчера новых локальных максимумов на 1,19. На наш взгляд, цели роста в паре ограничены уровнем 1,20, и текущую ситуацию следует рассматривать для формирования "коротких" позиций по евро в рамках коррекции с целями 1,16-1,15", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
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