Неделю рубль с большой вероятностью завершит чуть выше 60,5 за доллар - Локо-Банк

"В первые минуты торгов на Московской бирже в пятницу рубль незначительно изменяется к доллару и евро, хотя и продолжает падение. Цены на нефть упали до $51,85 за баррель Brent, и снижения нефтяных цен лишило рубль последней опоры. Более активного падения не происходит потому, что рынок пока не привык к рублю ниже 60 за доллар, поэтому после небольшой консолидации и, возможно, коррекции, снижение продолжится. Стоит также отметить, что фактор санкций уже учтен в курсе, поэтому дальнейшее ослабление рубля будет происходить на фоне давления со стороны платежного баланса, снижения интереса к рублевым активам. Кроме того, некоторые участники рынка попробуют отыграть значительно более интенсивные покупки валюты со стороны Минфина, хотя это вряд ли окажет серьезное влияние на рынок. Неделю рубль с большой вероятностью завершит чуть выше 60,5 за доллар, но уже на следующей неделе будут фиксироваться попытки тестирования отметки в 61 руб. за доллар и 72 по евро", - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.