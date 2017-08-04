Российские финансовые активы воспрянули духом под конец недели - Росбанк

"Российские финансовые активы воспрянули духом под конец непростой недели, в рамках, как минимум, тактической коррекции, - комментируют аналитики Росбанка. - По итогам вчерашнего дня, кривая ОФЗ сдвинулась на 2-7 бп вниз по доходности (прежде всего, в середине и на длинном участке), курс рубля – укрепился на 0.35%. Сообщения о том, что в августе объем покупок иностранной валюты Минфином вырастет до порядка 800 млн долл. – с минимальных 1.2 млн долл. в июле – рынки оставили без внимания, учитывая по-прежнему умеренный объем операций. Важным аспектом, помогающим сдержать российские активы от более серьезной распродажи, остаются цены на нефть, с конца июля пребывающие выше психологической отметки в $50/барр. Brent. Сырьевые эксперты SG обращают внимание на множество факторов, поддерживающих в моменте нефтяной рынок: от долгожданного снижения запасов (пусть и сезонного) и нейтральных итогов недавней встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге до слабости доллара США. С другой стороны, расстановка фундаментальных факторов на рынке остается непростой, что не позволяет пока ожидать уверенного дальнейшего роста цен (прогноз $52.5/барр. на конец года)".