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04 августа 2017 года 11:05
Российские финансовые активы воспрянули духом под конец недели - Росбанк
"Российские финансовые активы воспрянули духом под конец непростой недели, в рамках, как минимум, тактической коррекции, - комментируют аналитики Росбанка. - По итогам вчерашнего дня, кривая ОФЗ сдвинулась на 2-7 бп вниз по доходности (прежде всего, в середине и на длинном участке), курс рубля – укрепился на 0.35%. Сообщения о том, что в августе объем покупок иностранной валюты Минфином вырастет до порядка 800 млн долл. – с минимальных 1.2 млн долл. в июле – рынки оставили без внимания, учитывая по-прежнему умеренный объем операций. Важным аспектом, помогающим сдержать российские активы от более серьезной распродажи, остаются цены на нефть, с конца июля пребывающие выше психологической отметки в $50/барр. Brent. Сырьевые эксперты SG обращают внимание на множество факторов, поддерживающих в моменте нефтяной рынок: от долгожданного снижения запасов (пусть и сезонного) и нейтральных итогов недавней встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге до слабости доллара США. С другой стороны, расстановка фундаментальных факторов на рынке остается непростой, что не позволяет пока ожидать уверенного дальнейшего роста цен (прогноз $52.5/барр. на конец года)".
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04 августа 2017 года 11:16
Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
"Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent. Ситуация на рынке по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая. Факторы, которые позволили продемонстрировать ценам накануне восходящее движение и... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:50
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчера к вечеру волатильность рынков стала снижаться в ожидании важных данных рынка труда США, и теперь до публикации статистики вряд ли стоит ожидать сильных движений. Последние годы влияние этих данных на рынок снизилось, однако... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:35
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:02
"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:58
"Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель. читать дальше
.03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:40
"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:09
"Пара евро/доллар достигла вчера новых локальных максимумов на 1,19. На наш взгляд, цели роста в паре ограничены уровнем 1,20, и текущую ситуацию следует рассматривать для формирования "коротких" позиций по евро в рамках коррекции с целями 1,16-1,15", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
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