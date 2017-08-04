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04 августа 2017 года 10:50
Доллару поможет только высокая занятость в США - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что вчера к вечеру волатильность рынков стала снижаться в ожидании важных данных рынка труда США, и теперь до публикации статистики вряд ли стоит ожидать сильных движений. Последние годы влияние этих данных на рынок снизилось, однако непредсказуемость несет в себе риски. Отчёт по занятости в соответствии с прогнозами или хуже станет плохой новостью для доллара, поскольку сомнения рынков в третьем повышении ставки ФРС в этом году укрепятся. В этих условиях тренд на ослабление американской валюты сохранится или даже усилится, полагает эксперт. "Для пары EUR/USD слабый или нейтральный отчёт откроет прямую дорогу к 1.20, продолжая собирать стоп-ордера на своём пути, - прогнозирует А. Купцикевич. - Ралли евро выглядит избыточным в данный момент, но стоит рассчитывать на последний аккорд и окончательный сбор стопов перед разворотом. К выходу данных по занятости нефть подошла вблизи 200-дневной средней. Падение запасов в США(-2% г/г) несмотря на рост добычи (11.5% г/г) позволяет говорить, что до переизбытка нефти пока ещё далеко, и на рынке происходит перебалансировка. Рубль вчера действовал в соответствии с оптимистичными ожиданиями, восстанавливая свои позиции после факта подписания новых санкций. Четверг пара USD/RUB окончила падением на 23 копейки до 60.36, хотя в первые часы торгов поднималась выше 60.80. Рублю по силам развить наступление в область 60 к началу следующей недели и даже бороться за 59 в конце. EUR/RUB потеряла 14 копеек, снизившись до 71.65; попытки закрепиться выше 72 вновь оказались неудачными. Конец следующей недели может ознаменоваться борьбой пары за 70.50 или вовсе за 70".
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.03 августа 2017 года 09:43
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