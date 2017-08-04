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04 августа 2017 года 10:35
Все продают доллар, но разворот может начаться уже сегодня - ИК «Норд-Капитал»
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти данные вызывают повышенную волатильность рынков. В этот раз еще и август, в конце которого пройдет традиционный форум в Джексон-Холле, на котором председатель ФРС обычно анонсирует шаги в монетарной политике до конца года. Да еще и 15 сентября состоится предпоследнее заседание ФРС с пресс-конференцией в этом году (потом - в декабре). "Но вернемся в день сегодняшний, текущая ситуация - все продают доллар, - подчеркивает эксперт. - Формально повод есть – реформы Трампа пока буксуют, чехарда с назначениями в администрации продолжается, внешняя политика тоже далека от идеала. Дешевый доллар выгоден многим. В Европе главными бенефициарами дорогого евро выступают страны-экспортеры в зоне единой валюты – Германия, Голландия, частично – Франция. Не забываем и о выборах осенью в Германии, где с радостью воспримут курс и 1.24 и выше. США тоже устраивает слабость национальной валюты, как с точки зрения экспорта, так и в отношении обслуживания внешнего долга. Но ведь доллар уже продан до уровня 92.5 по DX (индекс корзины из 6-ти валют), а это – очень сильный уровень как поддержки, так и сопротивления еще с начала нулевых. И в 2015-16 годах именно он выступил поддержкой перед ростом до уровня почти в 104 после начала ужесточения монетарной политики ФРС. Не забываем также, что ставка в США уже 1%, тогда как в Европе она все еще отрицательная и глава ЕЦБ пока проводит только словесные интервенции. Рано или поздно разворот неминуем, ведь падение доллара продолжается уже полгода, а сокращение баланса ФРС, в дополнение к повышению ставки, анонсировано уже в текущем году". "Рискну предположить, что разворот может начаться именно сегодня, - предупреждает М. Ханов. - Дважды на неделе мы наблюдали судорожные забросы евро выше 1.19, но каждый раз - безуспешно. Цифры по рынку труда ожидаются сильные, и если ожидания оправдаются, можно ждать евро на закрытии дня на уровне 1.1830, с последующим снижением до 1.1730 на следующей неделе. Пара доллар-иена отправится к 110.80 и 111+, фунт – 1.3050 с последующим снижением к 1.28. Если же сильные мира сего так не считают (статистика – всего лишь повод или незначительное препятствие), то увидим и сегодня, и дальше в августе дальнейшее снижение доллара, остановить которое будет уже по силам лишь Джанет Йеллен (председатель ФРС) в конце месяца".
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