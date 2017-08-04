USD/RUB может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 59,65 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль вчера откатывался к 2-дневному минимуму 60,03, укрепив свои позиции за счет слабости доллара США. Даже продолжившееся снижение нефти не остановило российскую валюту от укрепления. Итак, все дело в ожиданиях по показателям рынка труда. Вчера были опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США, и выяснилось, что индекс занятости резко скатился вниз от 55,8 до 53,6. Стоит напомнить, что именно в сфере услуг работает большая часть занятых (порядка 70%), поэтому этот индикатор часто используют как хороший прогнозный показатель. Если опасения рынка сегодня оправдаются, и число новых рабочих мест не дотянет до 180 тыс., а уровень заработной платы прирастет менее, чем на 0,3%, это вновь надавит на доллар США. USD/RUB в таких условиях может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 59,65", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.