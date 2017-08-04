На выходные российские фондовые индексы уйдут с потерей до 0,5% - "Алор Брокер"

"Российские индексы закрыли день разнонаправленно, агентство S&P заявило, что новый пакет санкций не повлияет на рейтинг России, индекс голубых фишек ММВБ 10 на этой неделе вырос на 3,7% подойдя, к важным уровням сопротивления 4400-4500п, закрепление выше которых приведет к смене нисходящей тенденции этого года. РТС так же продемонстрировал рост, но для подтверждения должен закрепиться выше 1045п. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и снижения российских индексов в пределах 0.5% по итогом дня", - прогнозирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.