Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон - Промсвязьбанк

Активность инвесторов на мировых рынках снизилась в конце этой недели, ввиду отсутствия сильных драйверов для роста как со стороны корпоративной отчетности и новостей, так и макроэкономики, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. В результате, индекс MSCI World завершает эту неделю вблизи новых исторических максимумов, но с лишь символическим приростом по итогам недели. Аналогичная ситуация складывается и по индексу развивающихся рынков MSCI EM, где на протяжении уже почти 2-х недель почти нет движения. Тем временем, доллар продолжает сдавать позиции, как по корзине DXY, так и против высокодоходных валют, на фоне новых подробностей расследования в отношении связей Д.Трампа и влияния России на выборы. В частности, вчера WSJ сообщила о том, что спецсоветник Р.Мюллер созвал «большое жюри» для помощи в сборе информации по этому делу. Цены на нефть локально достигли точки равновесия, «впитав» позитивные новости прошлой недели, но конъюнктурно ослабив импульс вблизи 53 долл./барр. после выхода статистики по запасами добыче от Минэнерго. Сегодня в фокусе внимания данные по числу рабочих мест в США, а также вечерний отчет по числу буровых от Baker Hughes.

"Российский фондовый рынок с начала этой недели продемонстрировал заметный восстановительный рост по мере переосмысления критичности введенных США санкций против российских компаний, роста цен на нефть и преобладания позитивной динамики по активам развивающихся рынков, - указывает специалист банка. - Откат цен на нефть от отметки 53 долл./барр. локально лишил рынок импульса для роста в конце этой недели, и может способствовать развитию умеренной коррекции. Вместе с тем, сильный рыночный сентимент последних дней указывает на появление покупателей и возможность роста в августе с перемещением к следующему сильному уровню сопротивления вблизи отметки 2050 ММВБ. Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Открытие торгов может пройти без сильного процентного изменения по индексу ММВБ, в районе 1960-1965 пунктов. В течение дня возможно развитие корректирующей тенденции с откатом в направлении 1950. Сегодня финансовую отчетность может опубликовать Роснефть, а Фосагро может раскрыть операционные результаты за 2КВ17".