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03 августа 2017 года 19:20
Комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар пока удерживают рубль от дальнейшего «проседания» - ИК "Велес Капитал"
"После не слишком удачного открытия рубль большую часть рабочего дня получал поддержку с внешних рынков в виде роста нефтяных котировок и ослабления доллара, - комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Однако потенциал укрепления отечественной валюты по-прежнему ограничен геополитической напряженностью. В итоге рубль хоть и отыграл все утренние потери, но так и не смог приблизиться к отметке в 60 руб. Необходимо отметить, что комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар удерживают рубль от дальнейшего «проседания» на фоне ухудшения российско-американских отношений. Однако нельзя исключать, что уже в ближайшее время эта валютная пара протестирует отметку в 61 руб. за доллар". На внутреннем денежном рынке стоимость ликвидности продолжает снижаться, а чистая ликвидная позиция банковского сектора с ЦБ вернулась в положительную зону, указывает эксперт ИК. Тем не менее, существенные запасы свободной ликвидности у одних игроков сопровождаются растущими потребностями в рефинансировании с ЦБ других игроков. В частности, с начала июля наблюдается практически ежедневный рост задолженности банков по операциям РЕПО с ЦБ постоянного действия (по фиксированной ставке), хотя раньше участники рынка использовали данный инструмент в основном только в конце месяца после уплаты налоговых платежей. К настоящему времени задолженность по РЕПО с фиксированной ставкой достигла уже 426 млрд руб., что стало максимумом с января текущего года. На фоне общего профицита ликвидности рост задолженности по РЕПО с ЦБ, по мнению эксперта ИК "Велес Капитал", может свидетельствовать о нехватке средств у одного или нескольких крупных игроков.
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03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:40
"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:09
"Пара евро/доллар достигла вчера новых локальных максимумов на 1,19. На наш взгляд, цели роста в паре ограничены уровнем 1,20, и текущую ситуацию следует рассматривать для формирования "коротких" позиций по евро в рамках коррекции с целями 1,16-1,15", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.03 августа 2017 года 09:43
Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro
"Нефть Brent возобновила "бычий" ход после небольшой паузы. Подешевевший актив снова привлек покупателей, но внутри дня котировки показали довольно высокую волатильность, что несколько смазало картину роста. По итогам торговых суток Brent подорожала на 1,6%, немного не дотянув до области 52,50.... читать дальше
.03 августа 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.02 августа 2017 года 19:15
"К середине недели нефтяным ценам удается проявить устойчивость к некоторому негативу новостного фона и зафиксироваться на уровнях 51,5$. Долю негатива нефтяной рынок получил в виде информации о том, что, по предварительным данным, экспорт ОПЕК в июле вырос до максимумов 2017 года (до 26,68 млн... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:50
"Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, которые указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Хотя данные еще... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:50
"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:18
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную... читать дальше
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