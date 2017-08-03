Goldman Sachs возобновил анализ ФосАгро, рейтинг GDR - "покупать"

Goldman Sachs возобновил анализ "ФосАгро" (MOEX: PHOR), говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок, рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $17,6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $15,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,76 за штуку.