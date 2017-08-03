Отток капитала из Russia-dedicated funds прекратился, но рынок все еще под давлением санкционной угрозы - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной недели, как отмечают аналитики, розничные и институциональные инвесторы по-прежнему находились под давлением санкционной угрозы. В то же время прекратился отток из ETF, ориентированных только на акции РФ (Russia-dedicated funds).

Как отмечают эксперты, чистый приток капитала в акции РФ через ETF с учетом Russia-dedicated funds и фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 27 июля по 2 августа составил $14 млн против $8 млн и $4 млн двумя неделями ранее.

Между тем аналитики отмечают, что пока такого объема чистого притока капитала недостаточно, чтобы вызвать рост на рынке акций РФ. "Однако импульс остается положительным, что, скорее всего, поддержит российский фондовый рынок в августе, традиционно весьма волатильном месяце", - говорится в обзоре.