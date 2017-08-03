Во втором полугодии ожидаем нефть в среднем на уровне 53 долл./барр. - Промсвязьбанк

На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка спроса в 186 тыс. барр./день в среднем.

Неплохой спрос на энергоносители в США является дополнительным фактором, способствующим балансированию рынка нефти. Так, с апреля в США идет процесс дестокинга (снижения уровня запасов сырой нефти и основных нефтепродуктов). Постепенно этот процесс начал затрагивать и совокупные запасы ОЭСР, которые за 1-е полугодие сократились на 1,4% до 3 млрд барр.

Среднесрочно риски по восстановлению добычи сланцевой нефти в США остаются ключевыми, убеждены аналитики банка. Число буровых установок продолжает медленно расти; обновлены максимумы с апреля 2015 г. (766 уст.). Постепенно восстанавливается и добыча. Причем США начинают экспортировать и сырую нефть.

"Фактор предложения сланцевой нефти будет более серьезно оказывать влияние на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка с конца лета (пика добыча нефти в США достигнет, по нашим оценкам, в 2018 г.), - прогнозируют специалисты Промсвязьбанка. - Вместе с тем, мы по-прежнему расцениваем фактор сланцевой нефти лишь как сдерживающий для цен на нефть. Более важным для рынка нефти остаются сговорчивость стран ОПЕК и спрос в Азии. Кроме того, отмечаем, что падение себестоимости американских сланцев остановилось, и считаем, что в этом году она продолжит расти на фоне повышенных проц. расходов, внушительного капекса на поддержание добычи и роста расходов на разведку (начнут осваивать более дорогие месторождения)".

Во 2-м полугодии аналитики банка ожидают нефть в среднем на уровне 53 долл./баррель, считая данный таргет оправданным как с фундаментальной точки зрения, так и конъюнктурной (ожидается восстановление лонгов спекулянтами по мере прохождения автомобильного сезона в США и стабилизации инфляционных ожиданий по США).