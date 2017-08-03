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03 августа 2017 года 17:19
Рынок золота стал немного более прозрачным - Julius Baer
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то есть ее сложно проследить. В начале текущей недели Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов добавила немного больше прозрачности рынку, раскрыв объемы запасов золота, хранящихся в ее хранилищах. Эти данные дополняют данные по инвестициям в физически подкрепленные продукты, но публикуются только с опозданием на три месяца. На конец марта 2017 года Ассоциация хранила в своих хранилищах 7 749 тонн золота, из которых 5 080 тонн относятся к Банку Англии и около 1 500 тонн приходятся на физически подкрепленные продукты. Остальные 1 170 тонн, вероятнее всего, относятся к другим инвестиционным продуктам. "В то время как рост прозрачности всегда приветствуется и позволяет лучше понимать рынки, мы считаем, что данные по объему хранящегося золота не дают более глубокого понимания динамики спроса и предложения, в первую очередь потому, что они публикуются с опозданием, а также в связи с тем, что эти объемы относительно небольшие, - отмечает К. Менке. - Тем временем, цены на золото продолжили движение в связке с ослабленным долларом США, и практически достигли уровня 1 275 за унцию во вторник, после падения долларового индекса до самого низкого уровня за более чем год. Мы полагаем, что доллар США начнет восстанавливаться в ближайшие месяцы при поддержке уверенного экономического роста и повышения ставок ФРС США. Это должно привести цены на золото к нашему целевому значению на уровне 1 200 за унцию. Раскрытие данных по объемам запасов золота Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов дает немного больше прозрачности рынку золота, но не приносит больше понимания динамики спроса и предложения на рынке".
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