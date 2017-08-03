Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ всё же может быть взята - "Открытие Брокер"

"В целом ситуация на рынке акций стабилизировалась и демонстрирует признаки улучшения. Тема американских ограничений уходит в прошлое, так как не несёт непосредственной и разрушительной угрозы. Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ всё же может быть взята", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.