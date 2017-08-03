"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Яндекса до "покупать" и оценку на 9%

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $31,47 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,43 за штуку.