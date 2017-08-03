"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Яндекса до "покупать" и оценку на 9%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".