Покупателей нет, но и распродавать российские акции никто не торопится - ИК "ФИНАМ"

"Рублёвый индекс ММВБ торгуется вблизи 1970 пунктов, валютный индекс РТС - в районе 1025 пунктов. После двухдневного роста покупателей сегодня нет, но и распродавать российские акции никто не торопится. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, ему удалось закрыть вчерашний день выше уровня сопротивления на отметке 1960 пунктов, но увеличивать сейчас долю рисковых активов в своих портфелях лучше не стоит. Не исключено, что закрытие недели всё равно будет ниже этого уровня. В США сегодня выйдут данные по деловой активности, а также объёму промышленных заказов. Вчера старейший американский индекс DJI закрыл день на новом историческом максимуме, превысив 22000 пунктов", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.