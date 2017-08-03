Инвесторов в ОФЗ пока не пугают санкции - ЗАО "Райффайзенбанк"

"Вчера аукционы ОФЗ вновь прошли с большим превышением спроса на предложением (>2 раза), что позволило Минфину реализовать все предложение без премии ко вторичному рынку: YTM 8,09% по 5-летним 26220 и YTM 7,98% по 9-летним 26219. Таким образом, пока инвесторы не придают большого значения как вступившему в силу закону США по новым антироссийским санкциям, так и ослаблению рубля к евро и доллару, по крайней мере, на доходностях это не отражается. Мы считаем, что в следующие 12М большую рублевую доходность принесут вложения в валютные активы, чем в ОФЗ. Рекомендуем покупать лишь 29006, котировки которых на этой неделе опустились ниже 109,4% (на 15 б.п. ниже недавнего максимума), что транслируется в нулевую премию к 6M RUONIA", - указывают аналитики ЗАО "Райффайзенбанк".