Не исключено, что рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону укрепления - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль с утра торговался в небольшом "минусе" к доллару после подписания Дональдом Трампом закона о новых ограничениях против Москвы. При этом очевидно, что как фактор давления на курс затянувшаяся санкционная история себя исчерпала. Не исключено, что российская валюта в ближайшие дни даже начнет движение в сторону укрепления. Котировки нефти восстанавливаются после снижения накануне. Долгосрочные перспективы нефтяного рынка пока остаются неопределенными. Введение санкций не помешало Минфину России благополучно разместить выпуски ОФЗ в объеме 35 млрд рублей. На рынке госдолга даже наметилось некоторое восстановление, обусловленное иностранным спросом. Ожидаемый торговый диапазон составляет 60,10-61,10 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.