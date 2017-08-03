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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост USD/RUB к 64-65 возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или внешнем шоке - Банк "Санкт-Петербург"
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03 августа 2017 года 13:15
Рост USD/RUB к 64-65 возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или внешнем шоке - Банк "Санкт-Петербург"
"Сегодня мы можем говорить о том, что рубль торгуется близко к нашим расчетным модельным значениям (оценка по платежному балансу) при текущих ценах на нефть ($51,8/барр. по Brent). Также мы видим, что курс USD/RUB находится на линии регрессии, отражающей зависимость курса рубля от нефти с начала 2015 года (после перехода к режиму плавающего валютного курса). Это говорит о том, что рост USD/RUB сильно выше отметки 61 (64-65 руб./долл.) возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или любом другом серьезном внешнем шоке, предсказать который не представляется возможным. Хотя август исторически является богатым на всякого рода кризисы и катаклизмы, и сами по себе негативные ожидания могут легко превратиться в самоисполняющийся прогноз", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".
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03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:40
"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:09
"Пара евро/доллар достигла вчера новых локальных максимумов на 1,19. На наш взгляд, цели роста в паре ограничены уровнем 1,20, и текущую ситуацию следует рассматривать для формирования "коротких" позиций по евро в рамках коррекции с целями 1,16-1,15", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.03 августа 2017 года 09:43
Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro
"Нефть Brent возобновила "бычий" ход после небольшой паузы. Подешевевший актив снова привлек покупателей, но внутри дня котировки показали довольно высокую волатильность, что несколько смазало картину роста. По итогам торговых суток Brent подорожала на 1,6%, немного не дотянув до области 52,50.... читать дальше
.03 августа 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.02 августа 2017 года 19:15
"К середине недели нефтяным ценам удается проявить устойчивость к некоторому негативу новостного фона и зафиксироваться на уровнях 51,5$. Долю негатива нефтяной рынок получил в виде информации о том, что, по предварительным данным, экспорт ОПЕК в июле вырос до максимумов 2017 года (до 26,68 млн... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:50
"Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, которые указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Хотя данные еще... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:50
"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:18
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную... читать дальше
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