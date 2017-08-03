Актуальным на текущий момент диапазоном для Brent являются 50-53 доллара/баррель - Промсвязьбанк

"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150 млн барр. – дистилляты). Неприятным моментом стал рост добычи нефти в США – на 0,21% за неделю – до 9,43 млн барр./день. Мы считаем, что актуальным на текущий момент диапазоном являются 50-53 доллара/баррель с тенденцией к движению к нижней границе", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.