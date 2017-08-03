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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Российский рынок акций может начать день неуверенно - "Открытие Брокер"
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03 августа 2017 года 09:50

Российский рынок акций может начать день неуверенно - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Нефть торговалась в лёгком "минусе", азиатские рынки снижались, сырьевые валюты были под давлением. Вполне вероятно, что и российский рынок акций начнёт день неуверенно, хотя накануне снижение европейских индексов и ослабление рубля не помешало индексу ММВБ завершить день в хорошем "плюсе", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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