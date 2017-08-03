Российский рынок акций может начать день неуверенно - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Нефть торговалась в лёгком "минусе", азиатские рынки снижались, сырьевые валюты были под давлением. Вполне вероятно, что и российский рынок акций начнёт день неуверенно, хотя накануне снижение европейских индексов и ослабление рубля не помешало индексу ММВБ завершить день в хорошем "плюсе", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.