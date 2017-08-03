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03 августа 2017 года 09:43
Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro
"Нефть Brent возобновила "бычий" ход после небольшой паузы. Подешевевший актив снова привлек покупателей, но внутри дня котировки показали довольно высокую волатильность, что несколько смазало картину роста. По итогам торговых суток Brent подорожала на 1,6%, немного не дотянув до области 52,50. Участники рынка в целом по-прежнему настроены оптимистично, но признаки замедления сокращения запасов углеводородов в США и продолжение роста добычи ограничивают возможность дальнейшего развития импульса в русле "бычьего" хода. Трейдеры помнят, что американские сланцевики могут позволить себе весьма оперативно как свернуть, так и нарастить активность в зависимости от уровня цен. В прошлом месяце актив заметно подорожал, что в дальнейшем может подтолкнуть нетрадиционных производителей к повышению активности, что снова вынудит котировки двинуться в "южном" направлении. Очередной замкнутый круг. В этих условиях ОПЕК будет не в силах вернуть себе роль стабилизирующего производителя и восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке, даже если пойдет на более жесткие меры. В более краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК, которая пройдет 7-8 августа. Игроки надеются услышать ободряющие заявления на тему исполнения договоренностей и сроков возможного присоединения к сделке Ливии и Нигерии, которые смазывают картину добычи в пределах картеля", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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03 августа 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.02 августа 2017 года 19:15
"К середине недели нефтяным ценам удается проявить устойчивость к некоторому негативу новостного фона и зафиксироваться на уровнях 51,5$. Долю негатива нефтяной рынок получил в виде информации о том, что, по предварительным данным, экспорт ОПЕК в июле вырос до максимумов 2017 года (до 26,68 млн... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:50
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.02 августа 2017 года 10:50
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.02 августа 2017 года 10:18
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную... читать дальше
.02 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США выросли в первый день августа. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд. читать дальше
.02 августа 2017 года 09:32
"Еще вчера стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню $51,30-51,35 за баррель, нарисовав на дневном графике плохую для дальнейшего роста "свечную" комбинацию. Но восходящий тренд, в котором находятся котировки с 21 июня, остается основным, а бывшие ранее в роли сопротивления "медленные... читать дальше
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"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
.01 августа 2017 года 11:11
"Цены на «черное золото» демонстрировали рост пять торговых сессий к ряду, отыгрывая целый набор позитивных для рынка факторов. Основными драйверами возвращения оптимизма на рынок выступили: настойчивость членов сделки ОПЕК+ в вопросе повышения эффективности соглашения по ограничению добычи нефти,... читать дальше
.01 августа 2017 года 10:51
"Котировки нефти закрыли заключительную торговую сессию июля на положительной территории, удержавшись выше поддержки $52 за баррель по марке Brent, - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Рост в июле стал максимальным с апреля 2016 г. Напомню, что только за прошлую неделю стоимость... читать дальше
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