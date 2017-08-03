Целью роста евро может быть район 77-77,50 рубля - TeleTrade

"Июль и доллар (1,4%), и евро (4,84%) закрыли приростом против российского рубля. Американская валюта дорожает два месяца подряд, евро - четыре. Но только-только преодолели 38,2% коррекцию к снижению февраля 2016-апреля 2017 гг. На днях/неделях/месяцах индикатор Ишимоку в "лонге". Если верить именно этому индикатору, то расстояние, проделанное курсом до "облака Ишимоку", равно расстоянию, проделанному после, то тогда основная цель роста евро - это район 77-77,50 рубля. Что же касается ближайших ориентиров повышения, то это зона 74-74,50 рубля, соответствующая пикам июля-августа 2016 года; а через уровень 75 рублей проходит и сам 50% уровень Фибоначчи от выше указанного падения. Линия поддержки четырехмесячного тренда поднялась в район 68 рублей, от этого уровня наблюдаются два тренда ускорения, которые проходят через уровни 69,70 и 70,50 рубля соответственно. Пара USD/RUB, дававшая ранее заявку на формирование фигуры "Голова-плечи", пока имеет два сценария дальнейшего развития. Первый все еще предполагает рисование второго "плеча", но уже более высокого по отношению к первому. Второй вариант станет базовым при условии пробоя пика вероятной "Головы", то есть при условии закрытия дня выше уровня 61 рубля. В этом случае вся эта формация может сработать вверх вплоть до зоны 63-63,20 рубля. В обоих вариантах линия поддержки растущего тренда проходит через зону 59,50-59,60 рубля, и пока курс выше данного рубежа, приоритет лучше отдавать покупкам американской валюты, а не рублю", - коммекнтирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.